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Коул: «Если АПЛ не станут доигрывать, сезон нужно начать с нуля»

вчера, 17:26

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джо Коул заявил, что было бы несправедливо признавать «мерсисайдцев» чемпионами досрочно, если АПЛ не станут возобновлять.

Безусловно, сезон должен быть завершен как можно быстрее, если нам позволят. Это было бы идеальным вариантом. Но если этого не произойдет, и недоигранный сезон будет по срокам приближаться к следующему, единственным выходом будет — начать его с нуля. Думаю, так будет справедливо.

Если закончить 100-метровый забег на 70 метрах, то возникнет много споров. Спорт часто преподносит нам сюрпризы, так ведь? Нельзя быть ни в чем уверенным заранее.

Ранее Джо Коул выбрал пятерку лучших молодых игроков АПЛ.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 22:58
Полностью согласен.Если закончить 100-метровый забег на 70 метрах, то возникнет много споров.
BenderBender
BenderBender
вчера в 19:44, ред.
Ливерные в шоке. Даже если присвоят титул, один фиг как-то коряво выиграют)
Аннулировать чемп!
vastudio
vastudio
вчера в 19:22
Глупость пёрнул. На 100 метровке разрыв в сотые секунды. Тут на пол чемпионата отрыв уже.
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