Коул: «Если АПЛ не станут доигрывать, сезон нужно начать с нуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» заявил, что было бы несправедливо признавать «мерсисайдцев» чемпионами досрочно, если АПЛ не станут возобновлять.

Безусловно, сезон должен быть завершен как можно быстрее, если нам позволят. Это было бы идеальным вариантом. Но если этого не произойдет, и недоигранный сезон будет по срокам приближаться к следующему, единственным выходом будет — начать его с нуля. Думаю, так будет справедливо.

Если закончить 100-метровый забег на 70 метрах, то возникнет много споров. Спорт часто преподносит нам сюрпризы, так ведь? Нельзя быть ни в чем уверенным заранее.