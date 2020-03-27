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Бастони: «Вижу себя в „Интере“ в следующие 10 лет»

сегодня, 17:51

Защитник «Интера» Алессандро Бастони в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что намерен задержаться в клубе надолго.

Вижу себя в «Интере» в следующее 10 лет — с выигранными трофеями и, возможно, с капитанской повязкой.

Также Бастони отметил, что «нерадзурри» продолжат бороться за титулы, если возобновятся турниры, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Если мы вернемся на поле, мы будем соревноваться на нескольких фронтах, чтобы выиграть что-то в нынешнем сезоне.  

Отметим, что своими выступлениями в составе «Интера» Бастони привлек внимание ряда европейских грандов. В частности, сообщалось, что игроком интересуется «Ливерпуль».

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