Заха: «Думаю о Ван-Биссаке то же, что и раньше»

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вчера, 21:55

Полузащитник «Кристал Пэлас» высказался о бывшем партнере по команде – , сейчас выступающем в составе «Манчестер Юнайтед». По словам Заха, он не удивлен успешной игрой Ван-Биссаки в МЮ .

Смотрел ли я его выступления за «Юнайтед»? Я смотрел несколько игр. Я думаю о нем то же, что и раньше. Всё, что сейчас говорят люди, в частности, называя его Пауком, мы знали и раньше – просто теперь на него смотрит весь мир.

Напомним, что ранее Ван-Биссака поучаствовал в благотворительной акции, посвященной борьбе с последствиями распространения коронавируса.