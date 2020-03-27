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Заха: «Думаю о Ван-Биссаке то же, что и раньше»

вчера, 21:55

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха высказался о бывшем партнере по команде – Аароне Ван-Биссаке, сейчас выступающем в составе «Манчестер Юнайтед». По словам Заха, он не удивлен успешной игрой Ван-Биссаки в МЮ.

Смотрел ли я его выступления за «Юнайтед»? Я смотрел несколько игр. Я думаю о нем то же, что и раньше. Всё, что сейчас говорят люди, в частности, называя его Пауком, мы знали и раньше – просто теперь на него смотрит весь мир.   

Напомним, что ранее Ван-Биссака поучаствовал в благотворительной акции, посвященной борьбе с последствиями распространения коронавируса.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:08, ред.
Наверное Заха и сам не против поиграть рядом с ним)))
Мне кажется он перерос Палас)))
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