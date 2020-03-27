Мустафи высказался насчет своего будущего в «Арсенале»

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вчера, 21:03

Защитник «Арсенала» заявил, что не думает о том, останется ли он в клубе или уйдет в ближайшее время, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard. По словам Мустафи, он не думает, где продолжит карьеру, поскольку из-за пандемии коронавируса и приостановки турниров игроки находятся в подвешенном состоянии.

Никто из нас не знает, что произойдет дальше и когда мы вновь сможем играть. Когда мы переживем это сложное время и вернемся на поле, я смогу думать о таких вопросах. Сейчас я не размышляю об этом.