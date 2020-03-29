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«Кальяри» планирует выкупить контракт Наингголана

сегодня, 15:58

«Кальяри» намерен выкупить у «Интера» контракт полузащитника Раджи Наингголана в ближайшее трансферное окно. В нынешнем сезоне хавбек играет за команду с Сардинии на правах аренды.

Вероятно, миланцы потребуют за игрока 20 миллионов евро. «Кальяри» может позволить себе такую трату. Вместе с тем препятствием на пути трансфера Наингголана может стать его высокая зарплата – по контракту с «Интером» игрок получает четыре миллиона евро в год, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отметим, ранее стало известно, что «Рома» собирается выкупить у МЮ контракт защитника Криса Смоллинга.

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