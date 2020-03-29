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«Рома» хочет договориться с МЮ о снижении цены Смоллинга

сегодня, 15:42

«Рома» намерена выкупить у «Манчестер Юнайтед» контракт защитника Криса Смоллинга в следующее трансферное окно. В нынешнем сезоне игрок выступает за «волков» на правах аренды.

МЮ намерен получить за трансфер Смоллинга 28 миллионов евро. «Рома» не готова заплатить эту сумму. При этом руководство римского клуба планирует связаться с «Ман Юнайтед» и обсудить снижение цены защитника, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.  

Ранее сообщалось, что сам Смоллинг хочет продолжить карьеру в «Роме».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:10
За 25 миллионов можно отдать, даже 20 за него нормально будет
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