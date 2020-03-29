В «Челси» надеются на победу в гонке за Санчо

В «Челси» надеются, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо предпочтет переход в их клуб трансферу в «Манчестер Юнайтед».
МЮ считается главным претендентом на игрока. Вместе с тем в детстве Санчо был болельщиком «Челси». По мнению руководства лондонцев, данное обстоятельство может привести к тому, что полузащитник выберет переход на «Стэмфорд Бридж», а не выступления на «Олд Траффорд», сообщает источник со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ намерен предоставить Санчо седьмой номер, если игрок пополнит состав «красных дьяволов».