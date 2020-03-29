В «Челси» надеются на победу в гонке за Санчо

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сегодня, 10:57

В «Челси» надеются, что полузащитник дортмундской «Боруссии» предпочтет переход в их клуб трансферу в «Манчестер Юнайтед».

МЮ считается главным претендентом на игрока. Вместе с тем в детстве Санчо был болельщиком «Челси». По мнению руководства лондонцев, данное обстоятельство может привести к тому, что полузащитник выберет переход на «Стэмфорд Бридж», а не выступления на «Олд Траффорд», сообщает источник со ссылкой на Daily Mail.