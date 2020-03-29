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«Эвертон» не торопится улаживать детали по трансферу Габриэля

сегодня, 11:58

«Эвертон» не спешит улаживать детали сделки по трансферу защитника «Лилля» Габриэля. «Ириски» считаются основными претендентами на игрока, однако они не хотят торопиться со сделкой из-за неопределенности со сроками работы летнего трансферного окна, сообщает источник со ссылкой на Liverpool Echo.

Если нынешний сезон в европейских чемпионатах будет доигран, соревнования, вероятно, захватят и летние месяцы. В связи с этим неясно, как будет работать трансферное окно.

Отметим, что, помимо Габриэля, «Эвертон» претендует на хавбека «Наполи» Аллана.

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