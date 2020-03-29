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Ватцке: «Хотим, чтобы Санчо остался»

сегодня, 17:50

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о полузащитнике клуба Джейдоне Санчо:

Необходимо всегда уважать то, чего хочет футболист. Мы уже поговорили с Санчо перед паузой из-за коронавируса, но хотим, чтобы Джейдон остался. Я сразу говорю, что богатые клубы пусть не рассчитывают подписать наших игроков выгодно, несмотря на текущую ситуацию. Нам не нужно продавать кого-то ниже его рыночной стоимости.

Ранее стало известно, что «Челси» надеется подписать Санчо. 

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