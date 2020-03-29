Анчелотти: «Матч „Ливерпуль“ — „Атлетико“ нельзя было проводить»

Главный тренер «Эвертона» заявил, что нельзя было допускать проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (2:3) из-за угрозы распространения коронавируса.

Клопп сказал мне, что игра в этих условиях была преступным актом, и я думаю, что он был прав. Этот матч нельзя было проводить.

Что касается сегодняшней ситуации с вирусом, то на данный момент приоритетом является здоровье и работа над ограничением инфекции. Все остальное вторично. Меня не волнует, когда начнется снова и когда закончится сезон. Поверьте мне, мне все равно, на данный это меня волнует меньше всего.