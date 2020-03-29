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Анчелотти: «Матч „Ливерпуль“ — „Атлетико“ нельзя было проводить»

сегодня, 17:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что нельзя было допускать проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (2:3) из-за угрозы распространения коронавируса.

Клопп сказал мне, что игра в этих условиях была преступным актом, и я думаю, что он был прав. Этот матч нельзя было проводить. 

Что касается сегодняшней ситуации с вирусом, то на данный момент приоритетом является здоровье и работа над ограничением инфекции. Все остальное вторично. Меня не волнует, когда начнется снова и когда закончится сезон. Поверьте мне, мне все равно, на данный это меня волнует меньше всего.

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