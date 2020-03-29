Тренер лидера Серии В: «Чемпионат в любом случае нужно доиграть»

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сегодня, 17:06

Главный тренер команды итальянской Серии B «Беневенто» высказался против идеи не доигрывать чемпионат и начать следующий с тем же составом участников.

Не могу понять, что значит оставить все так, как есть? Чемпионат в любом случае нужно доиграть. Пускай и в июле, августе, когда угодно. Но просто исключить то, что уже было сделано, было бы нечестным шагом по отношению к команде, болельщикам. Понимаю, что такой вариант может быть кому-то выгоден, но это нечестно!

Отметим, что на момент приостановки матчей «Беневенто» занимал первую строчку в таблице Серии B с солидным отрывом в 20 очков.