Шомуродов: «Узбекистан мечтает о выходе на чемпионат мира»

Нападающий «Ростова» заявил, что Узбекистан хочет выйти на ЧМ -2022:

Попасть на чемпионат мира очень важно и для меня, и для всей страны. 34 миллиона узбекистанцев много лет мечтают о ЧМ . Попадание на этот турнир окажется большое влияние на развитие футбола в стране. Несколько раз были близки к этому, но каждый раз терпели неудачу.

Теперь все люди ждут, что мы сотворим историю. Надеюсь, что на этот раз сможем сделать это, и нами будут гордиться.

Для форварда главное — забить мячи. Хочу стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели.