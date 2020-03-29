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Шомуродов: «Узбекистан мечтает о выходе на чемпионат мира»

сегодня, 17:41

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов заявил, что Узбекистан хочет выйти на ЧМ-2022:

Попасть на чемпионат мира очень важно и для меня, и для всей страны. 34 миллиона узбекистанцев много лет мечтают о ЧМ. Попадание на этот турнир окажется большое влияние на развитие футбола в стране. Несколько раз были близки к этому, но каждый раз терпели неудачу.

Теперь все люди ждут, что мы сотворим историю. Надеюсь, что на этот раз сможем сделать это, и нами будут гордиться.

Для форварда главное — забить мячи. Хочу стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели.

Так, в последнем матче отбора на ЧМ-2018 Узбекистан не смог обыграть Южную Корею, в ином случае он бы вышел в финальную стадию турнира. 

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:08
Эх! Им бы газ за место хлопка). Хотя в Туркмении газа булкой жуй и хлопок есть..Зато есть Бекиевич!)
Пусть желания футболиста исполнятся!
beefs
beefs
сегодня в 17:59
Мечтать не вредно, главное чтобы мечты сбывались...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:57
Пора бы уже.
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