Шомуродов: «Узбекистан мечтает о выходе на чемпионат мира»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов заявил, что Узбекистан хочет выйти на ЧМ-2022:
Попасть на чемпионат мира очень важно и для меня, и для всей страны. 34 миллиона узбекистанцев много лет мечтают о ЧМ. Попадание на этот турнир окажется большое влияние на развитие футбола в стране. Несколько раз были близки к этому, но каждый раз терпели неудачу.
Теперь все люди ждут, что мы сотворим историю. Надеюсь, что на этот раз сможем сделать это, и нами будут гордиться.
Для форварда главное — забить мячи. Хочу стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели.
Так, в последнем матче отбора на ЧМ-2018 Узбекистан не смог обыграть Южную Корею, в ином случае он бы вышел в финальную стадию турнира.
Пусть желания футболиста исполнятся!
Пусть желания футболиста исполнятся!