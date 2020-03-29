Болельщик «Униона»: «Все хотят доиграть сезон»

Болельщик «Униона» Себастьян Фибирг прокомментировал отказ футболистов берлинского клуба от зарплаты, а также рассказал о жизни в Германии во время пандемии коронавируса:

Пандемия коронавируса затрагивает все сферы нашего общества. И этот пример — один из многих, когда люди — добровольно или нет — отказываются от части или даже всей зарплаты. «Боруссия Менхенгладбах» стала первой профессиональной командой, в которой отказались от части зарплаты. В «Унион Берлин» отказались от всей зарплаты даже в период, когда все сотрудники должны продолжать работать в режиме сокращенного дня, чтобы клуб мог обеспечить свое существование после кризиса.

В «Унионе» создали виртуальный кейтеринг. То есть вы можете поддержать клуб, купив виртуальную сосиску и виртуальное пиво. На клубном ТВ крутят повторы прошлых матчей и фильмы о клубе — их очень много. Так что у нас возникает ощущение, что мы вместе. Как минимум раз в неделю. Также болельщики заботятся о тех, кто больше остальных пострадал от пандемии. Фанаты «Унион Берлин» покупают еду и маски для пожилых поклонников команды, которые не должны выходить на улицу. Породная солидарность есть почти у всех ультрас Германии.

Думаю, все хотят доиграть этот сезон. Если он будет остановлен, никто не будет счастлив. «Унион» хорошо идет в чемпионате, вылет команде не грозит. Так что это будет неправильно. Идея Лиги — возобновить тренировки в апреле и посмотреть, можно ли проводить матчи без болельщиков. Не знаю, насколько это реалистично. Но таков план.

Жизнь в Берлине продолжается. Мы не находимся в режиме изоляции. Да, есть определенные ограничения, связанные с прямыми контактами между людьми. Так что если у вас нет действительно важных дел или работы, лучше остаться дома. Школы, детские сады и университеты закрыты. Большинство магазинов тоже закрыты.

Работают лишь супермаркеты с большим количеством гигиенических правил. Но купить можно все. Жизнь продолжается. Люди могут гулять. Правда, только по двое, если речь не идет о семьях. Многие работают из дома в режиме видеочатов. Мы здоровы, и это самое главное.