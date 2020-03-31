Игроки «РБ Зальцбург» по своей инициативе отказались от части зарплат

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сегодня, 16:41

«Ред Булл Зальцбург» на официальном сайте сообщает, что игроки команды приняли решение отказаться от части своих зарплат для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Коммерческий директор команды Штефан Ройтер поблагодарил игроков за их инициативу и ответственность. Отметив, что инициатива исходила именно от них.

Ройтер сообщил, что клуб создаст фонд, который будет оказывать поддержку компаниям, организациям или конкретным людям, которым требуется срочная помощь.

Конкретные суммы, на снижение которых пошли игроки, неизвестны. Однако в пресс-релизе клуба упоминается, что фонд ежемесячно будет получать шестизначную сумму.

Тем временем в Испании капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил о сокращении зарплат футболистов клуба на 70%.