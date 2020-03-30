ПСЖ может потерять более 200 млн евро из-за коронавируса

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сегодня, 12:31

Если нынешний сезон будет закончен в июне, то «Пари Сен-Жермен» понесет огромные финансовые убытки.

Парижане могут потерять до 215 млн евро к 30 июня. Французский клуб потеряет на телеправах. Также уменьшатся доходы от Лиги чемпионов. Если сезон не будет возобновлен, или оставшиеся 5 встреч в Париже пройдут без зрителей, то доходы от этих матчей снизятся на 30 млн евро. Предварительно ПСЖ потеряет 30% доходов с продажи билетов в ВИП-зону.

Ранее стало известно, что «Барселона» может потерять около 100 млн евро.