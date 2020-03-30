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ПСЖ может потерять более 200 млн евро из-за коронавируса

сегодня, 12:31

Если нынешний сезон будет закончен в июне, то «Пари Сен-Жермен» понесет огромные финансовые убытки.

Парижане могут потерять до 215 млн евро к 30 июня. Французский клуб потеряет на телеправах. Также уменьшатся доходы от Лиги чемпионов. Если сезон не будет возобновлен, или оставшиеся 5 встреч в Париже пройдут без зрителей, то доходы от этих матчей снизятся на 30 млн евро. Предварительно ПСЖ потеряет 30% доходов с продажи билетов в ВИП-зону.

Ранее стало известно, что «Барселона» может потерять около 100 млн евро.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:54
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:48
    Это всё равно, что я потерял 20 рублей.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:44
    Ставки растут...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:28
    Началась игра...кто больше потеряет....
    311
    311
    сегодня в 13:04
    Коронавирус < Неймар
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:58
    Вот уж кого не жалко...)))
    particular
    particular
    сегодня в 12:45
    У парижан, сколько бы они не потеряли, - что-нибудь, да останется... Остальная голытьба, скорее, уйдёт в беспросветный минус и банкротства...
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:45
    копейки для шейхов
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    сегодня в 12:32
    Это копейки,как для зенита,разных малкамов и паредасов покупать за гос деньги по 50 млн евро!!!!
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