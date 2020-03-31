Акции «Юве» выросли на 5% после заявления о сокращении зарплат

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сегодня, 13:57

Сообщается, что акции «Ювентуса» выросли на 5.07% по сравнению с прошлой пятницей.

Это связано с тем, что «Юве» на днях объявил о сокращении зарплат у игроков и сотрудников клуба.

Однако общее падение все равно остается существенным: -40.79% по сравнению с началом сезона.