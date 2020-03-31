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Акции «Юве» выросли на 5% после заявления о сокращении зарплат

сегодня, 13:57

Сообщается, что акции «Ювентуса» выросли на 5.07% по сравнению с прошлой пятницей. 

Это связано с тем, что «Юве» на днях объявил о сокращении зарплат у игроков и сотрудников клуба. 

Однако общее падение все равно остается существенным: -40.79% по сравнению с началом сезона. 

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 14:17
Играю на интерес, но про то, что КП - фигня кучу комментов напишу, но и ни к чему не призываю. Все сошлось.

Вот и поговорили, спасибо за потраченное время.
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 14:07, ред.
"И когда тебя такие клиенты начинают поджимать, то к фэйрплей это уже не имеет никакого отношения" "Просто это напрочь убивает желание играть, как и какой бы то ни было спортивный фейрплей"
Как это моё предложение указывает на:
1. То, что я не могу определить мультов ? Я наоборот их очень хорошо идентифицировал - все 4 шт (ранее речь шла о трёх, как о достаточных для работы схемы)
2 Сам призыв-то тут где ? Слово фейрплей употребляется лишь, как оборот речи
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