Акции «Юве» выросли на 5% после заявления о сокращении зарплат

Сообщается, что акции «Ювентуса» выросли на 5.07% по сравнению с прошлой пятницей.
Это связано с тем, что «Юве» на днях объявил о сокращении зарплат у игроков и сотрудников клуба.
Однако общее падение все равно остается существенным: -40.79% по сравнению с началом сезона.
Вот и поговорили, спасибо за потраченное время.
Вот и поговорили, спасибо за потраченное время.
1. То, что я не могу определить мультов ? Я наоборот их очень хорошо идентифицировал - все 4 шт (ранее речь шла о трёх, как о достаточных для работы схемы)
2 Сам призыв-то тут где ? Слово фейрплей употребляется лишь, как оборот речи
1. То, что я не могу определить мультов ? Я наоборот их очень хорошо идентифицировал - все 4 шт (ранее речь шла о трёх, как о достаточных для работы схемы)
2 Сам призыв-то тут где ? Слово фейрплей употребляется лишь, как оборот речи