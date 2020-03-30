Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан «Барселоны» в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:

Многое было сказано в этот непростой период. Мы хотим прояснить, что всегда были за уменьшение зарплат, потому что понимаем, что текущая ситуация выходит за рамки. Игроки должны помогать клубу, когда он об этом просит. Много раз мы это делали даже по своей инициативе.

По этой причине нас не перестает удивлять то, что кто-то внутри клуба пытался усилить давление на нас. На самом деле, соглашение было отложено на несколько дней, потому что мы искали лучшую формулу для того, чтобы помочь сотрудникам клуба в эти трудные времена.

Объявляем, что помимо сокращения зарплат на 70%, мы сделаем взносы, чтобы работники клуба получали 100 процентов своей зарплаты. Если мы до сих пор не говорили об этом, то это потому, что мы искали идеальные решения, чтобы помочь клубу и всем, кто пострадал.