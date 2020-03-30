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Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

сегодня, 15:05

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:

Многое было сказано в этот непростой период. Мы хотим прояснить, что всегда были за уменьшение зарплат, потому что понимаем, что текущая ситуация выходит за рамки. Игроки должны помогать клубу, когда он об этом просит. Много раз мы это делали даже по своей инициативе.

По этой причине нас не перестает удивлять то, что кто-то внутри клуба пытался усилить давление на нас. На самом деле, соглашение было отложено на несколько дней, потому что мы искали лучшую формулу для того, чтобы помочь сотрудникам клуба в эти трудные времена.

Объявляем, что помимо сокращения зарплат на 70%, мы сделаем взносы, чтобы работники клуба получали 100 процентов своей зарплаты. Если мы до сих пор не говорили об этом, то это потому, что мы искали идеальные решения, чтобы помочь клубу и всем, кто пострадал.

 Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» против понижения зарплат.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:05
Месси слабый духом человек,поддержал мошенника,мафиозника Бартомеу и пострадали игроки.
Реал совсем другой клуб и Перес мужчина и Рамос мужчина,зарплаты будут получат 100%,я рад за них.
Месси если получал бы,как остальные игроки Барсы,был бы против на 70%,не 20,не 50 а 70%.
Ненавижу Бартомеу.Месси тоже вошел в его мафию.Позор.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:05
Наконец то отпустили , даже стрёмно за них
Faustello
Faustello
сегодня в 17:03
Решение прямо достойное, тока почему Гном эти заявления делает? Он что ли бабки платит всем?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:02
Игрокам сократил. А себе?
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 17:01
сокращение зарплат за сколько?за год,за месяц?
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 17:00
гном под наплывом общественности понял,что это будет зашквар
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил cevin cigan
сегодня в 16:49, ред.
Хитропопый гномяра....получая зарплату в 50 ляма(причём имея всякие бонусы от реклам и всякую лабуду)пишет о понимании?! А условный Жуниор Фрипо 5 ляма отстегнёт 70% и что в "сухом остатке"??? Барсуки поразмышляйте об этом и не пойте дифирамбы своему идолу,который пудрит вам мозги(хотя откуда им взяться?)
Неужели вы думаете, что футболисты, зарабатывающие в клубе меньше Месси, будут "отстегивать" столько же ? Уверен, что это не так. Просто всю финансовую информацию по данному вопросу не сочли нужным публиковать в СМИ. Для адекватного читателя это должно быть понятно.
Artuom
Artuom ответил Agamaga
сегодня в 16:48, ред.
Какие предрассудки и недомолвки? Больные фантазии сколько угодно можно сочинять. Почему не сделали раньше, почему именно Месси выступил первый. Может потому что капитан? В любой ситуации смотрю есть одни и те же "недовольные".
Потому что капитан? Но во всех остальных клубах которые приняли понижение не объявляли игроки(кэпы)... только в Барсе почему-то так...

К тому же во многих клубах сразу объявили что понижение будет, но обсудят на сколько именно... а после уже подверждали.

А в Барсе всё тянули и тянули... несмотря на вбросы СМИ. Хотя могли спокойно ОДИН раз объявить что всё норм, всё будет, просто ещё не решили что и как... И ВСЁ, не было бы никаких спекуляций от СМИ))

Можешь для себя оправдания всему этому искать, а мне не нужно ;)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 16:45
ахахаххахаха
Что сие означает ?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:44, ред.
Хитропопый гномяра....получая зарплату в 50 ляма(причём имея всякие бонусы от реклам и всякую лабуду)пишет о понимании?! А условный Жуниор Фрипо 5 ляма отстегнёт 70% и что в "сухом остатке"??? Барсуки поразмышляйте об этом и не пойте дифирамбы своему идолу,который пудрит вам мозги(хотя откуда им взяться?)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:44
Обнищают ведь теперь, бедняги!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 16:43
ахахаххахаха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:42, ред.
Надо отдать должное футболистам "Барселоны" за такое решение. Оно только добавляет уважение ВСЕХ болельщиков к этому клубу. При этом необходимо понимать, что такое финансовое положение каталонского и других клубов Европы, которые приняли либо примут аналогичное решение, - временное, и через месяц - два все вернется в свою колею.
Agamaga
Agamaga ответил Kosmos58
сегодня в 16:40
Вот ты и ответил на вопрос. Поэтому игроки будут доплачивать, чтобы ты получил свои 10 тыс, т.е 100% зарплаты.
Agamaga
Agamaga ответил Artuom
сегодня в 16:39
Какие предрассудки и недомолвки? Больные фантазии сколько угодно можно сочинять. Почему не сделали раньше, почему именно Месси выступил первый. Может потому что капитан?
В любой ситуации смотрю есть одни и те же "недовольные".
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:37
Ему хорошо-о ... А если я получал 10000 рублей, а стал 3000. То как жить???
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Почему об этом объявляет арг?
Потому как самый знаменитый орк.
мангo
мангo
сегодня в 16:32
Вот любители марроканского нырка, который в эти дни купил самую дорогую тачку оболомались)))) ахах
Artuom
Artuom
сегодня в 16:23
))) Давно можно было объявить что игроки согласятся на понижение, но просто сначала найдут "лучшую формулу для того, чтобы помочь сотрудникам клуба в эти трудные времена"

И не было бы никаких пересудов и недомолвок...

Раз сразу не объявили и тянули... возможно это значит что добивались чего-то нужного для них и как только получили это - сразу согласились. Да и Лео первый об этом инфу опубликовал, раньше клуба... получается от его мнения всё зависело...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:21
Почему об этом объявляет арг?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:17
Ну вот, а сколько было недомолвок...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:14
Благородное заявление...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:09
Предсказуемо
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:01
Байки из склепа...
ildar_3871
ildar_3871 ответил 87_r66_uu5zk
сегодня в 15:57
Месси все порешал, мнение других неважно.
На западе не принято лежать на печке и за это деньги платили !
87_r66_uu5zk
87_r66_uu5zk
сегодня в 15:54
Месси все порешал, мнение других неважно.
ildar_3871
ildar_3871 ответил shlomo
сегодня в 15:51
Думаю, что особо никто не обеднеет...
Тут не факт кто беднеет кто нет , тут отношение нормальных футболистов , мировых звезд к проблеме , игроки с российским паспортом никогда так не сделают , потому что паспорт это гарантия богатства !
shlomo
shlomo
сегодня в 15:49
Думаю, что особо никто не обеднеет...
The Method Man
The Method Man
сегодня в 15:43
Если это так, то Все кто писали гадости про жадность Месси, должны переобуться сейчас же.
волгодон 2
волгодон 2 ответил ildar_3871
сегодня в 15:36
Ждем Дзюбу когда он скажет что на 100 % отказывается о зарплаты !
деревьям зарплата ни к чему,лишь бы дождем поливали,да прохожие не мочились)
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