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«Реал» будет вынужден сократить зарплату игрокам и сотрудникам

сегодня, 12:00

Источник со ссылкой на El Pais сообщает, что «Реал» будет вынужден пойти на сокращение заработных плат футболистов и всех сотрудников клуба в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, несмотря на то, что ранее утверждалось обратное. Это касается и баскетбольной команды.

Мадридский клуб покрывает оклады более 800 людей, а затяжной перерыв без футбола будет вынужден пойти «Реал» на меры по сокращению зарплат. 

Ранее ряд других крупных испанских клубов, таких как «Барселона», «Атлетико» и «Эспаньол», уже объявили о сокращениях заработной платы для своих игроков.

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cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:33
Кто у нас будет тем "рупором" и озвучит сие? Надеюсь у Рамоса и руководства хватит ума не подставлять своего капитана(как барсуки гномяру). Да и если честно,то Рамосу сейчас и не до этого(у него свои дела)
cska minus
cska minus
сегодня в 12:16
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