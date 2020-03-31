«Реал» будет вынужден сократить зарплату игрокам и сотрудникам

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сегодня, 12:00

Источник со ссылкой на El Pais сообщает, что «Реал» будет вынужден пойти на сокращение заработных плат футболистов и всех сотрудников клуба в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, несмотря на то, что ранее утверждалось обратное. Это касается и баскетбольной команды.

Мадридский клуб покрывает оклады более 800 людей, а затяжной перерыв без футбола будет вынужден пойти «Реал» на меры по сокращению зарплат.

Ранее ряд других крупных испанских клубов, таких как «Барселона», «Атлетико» и «Эспаньол», уже объявили о сокращениях заработной платы для своих игроков.