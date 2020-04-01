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Сульшер: «Надеюсь, жёны и девушки игроков помогут им тренироваться»

сегодня, 09:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как его команда тренируется в условиях карантина.

Всем игрокам выданы индивидуальные программы тренировок. Большинство наших игроков имеет хорошие домашние условия и большие придворные участки. Надеюсь, жены и девушки игроков помогут им тренироваться.

Связь с игроками и тренерским штабом мы поддерживаем с помощью мессенджеров. Готовим определенные планы к возвращению на футбольное поле. С другой стороны, ничего не известно и планировать что-либо очень трудно, ведь у нас нет стопроцентной информации о том, когда мы начнем полноценные тренировки.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:07
- Надеюсь, жёны и девушки игроков помогут им тренироваться................если вы понимаете о чем я. (Сульшер)
beefs
beefs
сегодня в 09:59
никто не знает когда...
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