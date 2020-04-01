Родриго: «Я большой фанат Роналду и Неймара»

Форвард «Реала» Родриго в интервью DAZN рассказал о своих кумирах.
Криштиану [Роналду] и Неймар являются моими источниками вдохновения. Я большой фанат двух этих футболистов.
Пеле, Неймар и Робиньо многое значат для меня и моей любимой команды – «Сантоса». Неймар – тот, за кем я следил больше всего, но спасибо Господу за предоставленную возможность встретиться с каждым из них.
Ещё до моего перехода в «Реал» я побывал дома у Пеле и получил его благословение.
Напомним, вчера появилась информация о том, что «Реал» будет вынужден сократить зарплату футболистам и сотрудникам клуба.