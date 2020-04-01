Родриго: «Я большой фанат Роналду и Неймара»

Форвард «Реала» Родриго в интервью DAZN рассказал о своих кумирах.

Криштиану [Роналду] и Неймар являются моими источниками вдохновения. Я большой фанат двух этих футболистов.

Пеле, Неймар и Робиньо многое значат для меня и моей любимой команды – «Сантоса». Неймар – тот, за кем я следил больше всего, но спасибо Господу за предоставленную возможность встретиться с каждым из них.

Ещё до моего перехода в «Реал» я побывал дома у Пеле и получил его благословение.