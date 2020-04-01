Васкес: «Звание лучшего игрока в истории разделил бы между Месси и Роналду»...

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сегодня, 08:00

Вингер «Реала» ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.

Я бы разделил это звание между Месси и Криштиану. Оба являются невероятными футболистами. Должно пройти ещё много, много лет, прежде чем появится кто-нибудь вроде них.

Васкес также поделился впечатлениями от совместной работы с экс-нападающим «Реала» .

Он невероятный профессионал. Он всегда требовал от себя и партнёров по команде максимальной отдачи, тем самым заставляя каждого делать на поле всё возможное.

Ранее бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что капитан «Барселоны» не может сравниться в мастерстве с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.