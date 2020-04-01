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Васкес: «Звание лучшего игрока в истории разделил бы между Месси и Роналду»

сегодня, 08:00

Вингер «Реала» Лукас Васкес ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.

Я бы разделил это звание между Месси и Криштиану. Оба являются невероятными футболистами. Должно пройти ещё много, много лет, прежде чем появится кто-нибудь вроде них.

Васкес также поделился впечатлениями от совместной работы с экс-нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

Он невероятный профессионал. Он всегда требовал от себя и партнёров по команде максимальной отдачи, тем самым заставляя каждого делать на поле всё возможное.

Ранее бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не может сравниться в мастерстве с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:10
Васкес: «Звание лучшего игрока в истории разделил бы между Месси и Роналду»...

Этим заявлением он ускорил свой уход из клуба.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:44
Насколько я тролю гномяру,но Кафу реально тупанул,поставив петуха выше!
League1
League1 ответил Funny_Smailik
сегодня в 09:34
Да. Рекорды Лео не побить наверное лет 100. А может больше =)
Наверное даже никто не будет мечтать их побить, потому что рекорды на осасунах так себе рекорды, пустые абсолютно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:10
Новые звёзды всегда лучше старых.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 09:05
Оба одинакова зависели друг от друга,так что все общее,все правильно!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:42
а я бы отдал кому нибудь другому))чтоб оба меньше звездились)))
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 08:03
Да. Рекорды Лео не побить наверное лет 100. А может больше =)
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