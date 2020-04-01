Васкес: «Звание лучшего игрока в истории разделил бы между Месси и Роналду»...

Вингер «Реала» Лукас Васкес ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.
Я бы разделил это звание между Месси и Криштиану. Оба являются невероятными футболистами. Должно пройти ещё много, много лет, прежде чем появится кто-нибудь вроде них.
Васкес также поделился впечатлениями от совместной работы с экс-нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
Он невероятный профессионал. Он всегда требовал от себя и партнёров по команде максимальной отдачи, тем самым заставляя каждого делать на поле всё возможное.
Ранее бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не может сравниться в мастерстве с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Этим заявлением он ускорил свой уход из клуба.
Этим заявлением он ускорил свой уход из клуба.