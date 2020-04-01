Аршавин: «Горжусь тем, что ещё никто не повторил мой покер на „Энфилде“»

Экс-нападающий «Арсенала» поделился воспоминаниями о четырёх голах, забитых «Ливерпулю» в выездном матче АПЛ сезона-2008/09 (4:4).

Сейчас я вспоминаю, что после матча был измотан, опустошён и счастлив. Когда ты забиваешь четыре гола, это нормально.

Горжусь тем, что после меня это больше никому не удавалось. Это делает те четыре гола особенными. Но я уверен, что кто-нибудь однажды это повторит.

Однако я не думаю, что это было бы возможно сделать в настоящий момент. «Ливерпуль» играет в невероятный футбол, и если бы не сложившаяся ситуация, они бы определённо стали чемпионами.