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Аршавин: «Горжусь тем, что ещё никто не повторил мой покер на „Энфилде“»

сегодня, 07:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Экс-нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о четырёх голах, забитых «Ливерпулю» в выездном матче АПЛ сезона-2008/09 (4:4).

Сейчас я вспоминаю, что после матча был измотан, опустошён и счастлив. Когда ты забиваешь четыре гола, это нормально.

Горжусь тем, что после меня это больше никому не удавалось. Это делает те четыре гола особенными. Но я уверен, что кто-нибудь однажды это повторит.

Однако я не думаю, что это было бы возможно сделать в настоящий момент. «Ливерпуль» играет в невероятный футбол, и если бы не сложившаяся ситуация, они бы определённо стали чемпионами.

Аршавин также рассказал, что жалеет о том, что не смог завоевать трофей в составе «Арсенала».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Максим Шереметьев
сегодня в 08:46
Это верно,Шава - гений и молодец! Но "комментарии", это не твое VAN ARM.)
хорошо что не тебе это решать))))))))))) а то прям печалька бы была)))))))))
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев
сегодня в 08:46
Да уж, никто не делал этого в рамках премьер лиги на Энфилде, наш русский игрок Андрей Аршааин - единственный в этом роде!!! Спасибо за эмоции и ту радость, которую Андрей дарил всем болельщикам футбольного мира!
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев ответил mihaluch
сегодня в 08:44
Это был апофеоз в карьере Аршавина.
Это было шедеврально и легендарно! А дальше было еще много прекрасный и ярких матчей, и запоминающихся моментов!
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев ответил VAN ARM
сегодня в 08:43
есть чем. вот где молодец там молодец!!! а комментарии это не твоё!!
Это верно,Шава - гений и молодец! Но "комментарии", это не твое VAN ARM.)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:39
Это был апофеоз в карьере Аршавина.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:03
Молодца!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:52
есть чем. вот где молодец там молодец!!! а комментарии это не твоё!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:50
Этим фактом можно гордиться. Ничего не попишешь.
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