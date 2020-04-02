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Сёмин: «Продлить паузу в чемпионате — верное решение»

сегодня, 11:43

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение РФС продлить паузу до 31 мая.

Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение. Каждый день принимаются новые решения. Если ситуация будет улучшаться, то, думаю, чемпионат откроют раньше. Другое дело — что делать нам, что делать игрокам? По всей видимости, все будут тренироваться по индивидуальной программе. Работу игроки обязательно должны делать, раз уж собираться вместе нельзя.

Обращалось ли руководство «Локомотива» по поводу урезания зарплаты на время паузы? Ко мне лично нет.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:04
Все за !!!!
beefs
beefs
сегодня в 11:43
кто то против?
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