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Геркус: «„Лестер“ предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов»

сегодня, 09:25

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «Лестер» планировал приобрести защитника Соломона Кверквелию.

Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 млн. Мы его брали за 1,5 млн.

Юрий Палыч сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!». Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Палыч». Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет». Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Всё это есть в документах. А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень. Если принимать такие решения...

Ранее Илья Геркус прокомментировал переход вратаря Никиты Медведева в московский клуб.

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galem72
galem72
сегодня в 10:02
Слабо верится, что Лисы предлагали за грузина 15 млн стерлов и при этом железяки ещё и отказались его продавать. Скорее, геркус отмазывает свои бесполезность и неэффективность в качестве футбольного управленца.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 09:49
Лол, Геркус теперь будет говорить, что Палыч еще и занимался фининсами в "Локо"... Ну и тварь, все на старика валить))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:38
Зря не продали.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:27
Хорошие деньги.
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