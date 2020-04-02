Геркус: «„Лестер“ предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «Лестер» планировал приобрести защитника .

Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 млн. Мы его брали за 1,5 млн.