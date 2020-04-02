Диетолог рассказал о пользе вегетарианства для спортсменов

Спортивный диетолог Александр Бурлаков рассказал о том, полезно ли вегетарианство для спортсменов.

Начнем с того, что есть вегетарианство, а есть веганство. Это два разных понятия. Веганство подразумевает полный отказ от пищи животного происхождения, вегетарианство — мягче. Если говорить о лакто-ово вегетарианстве (можно употреблять яйца и молочные продукты), то это более-менее сбалансированное питание. В случае с веганством (полным отказом от пищи животного происхождения) будет ряд проблем. Это, в первую очередь, недостаток аминокислот, которые нужны, чтобы синтезировать белки. Есть продукты вроде сои, которая содержит весь набор аминокислот, но в недостаточном количестве.

Если суммировать, то веганство — несбалансированно и нефизиологично. Хотя возникают споры, некоторые могут сказать: «Я вот придерживаюсь, и со мной все хорошо». Но надо понимать, что компенсаторные механизмы в организме достаточно сильные, определенный недостаток веществ может компенсироваться в течение какого-то времени: у некоторых — год, у других — три года. Но в дальнейшем при таком режиме компенсаторные механизмы сломаются. Поэтому спортсменам сложно построить свой рацион так, чтобы стать веганом, и показывать при этом результаты, которые от них требуются.

Спортсмену будет сложно, потому что у него доля белка в рационе выше — и только из растительных продуктов сложно будет получить эту норму. Нужно очень грамотно выстроить рацион, но тогда появится другая сложность: молочные продукты также несут за собой жиры. И будет сложно попадать в свою норму калорий. Так что у спортсмена вряд ли получится такая диета.