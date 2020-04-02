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Тренер вратарей «Спартака» рассказал о дружбе с Черчесовым

сегодня, 09:59

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки рассказал о своем знакомстве с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

С Черчесовым мы чуть-чуть знакомы. Мой тесть дружит с ним, они несколько раз встречались в Австрии, когда Черчесов играл в Инсбруке. Я же встречал его лет десять назад на благотворительном турнире в Австрии. Мы просто поздоровались, пропустили по пиву. Не уверен даже, что он помнит о той встрече.

Несколько лет спустя, когда я работал в Бургхаузене, написал Черчесову, тогда тренировавшему «Терек», смс. Мы договаривались о товарищеском матче между нашими клубами на сборах. Потом позвонил ему, подписав контракт со «Спартаком», попросил рассказать, как он работал в клубе. А в последний раз мы встречались перед игрой «Локомотива» и «Байера» в Лиге чемпионов. Пообедали, обсудили футбол, работу, игроков ну и так далее.

Мог ли себе представить, что Черчесов, игравший за «Тироль», станет едва ли не национальным героем как главный тренер сборной России? Конечно, нет! Мы не знаем, что нас ждет через пять или десять лет. А в футболе все вообще может поменяться в одно мгновение. В октябре я был в Ауэ, а через два дня оказался в Москве.

Ранее Макс Урванчки сравнил уровень футбола в России с Германией. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:07
Вратарская дружба.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:07
Это честь.
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