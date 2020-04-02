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Геркус: «Мы с Сёминым были за трансфер Дзюбы, совет директоров не позволил»

сегодня, 09:39

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшихся переходах известных игроков в московский клуб.

Сёмин был не против варианта с Набабкиным, с ЦСКА не договорились. Был ещё вариант с Новосельцевым, но он не прошёл медосмотр. Понятное дело, хотел Ерёменко. Обратился по нему заранее — примерно за год. Я ему ответил: «Давайте ближе к делу поглядим». Дзюбу он тоже хотел. Его, кстати, зарубил совет директоров. Мы с Сёминым были за, остальные — против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вёл переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул.

У него была беременная супруга, он опасался переезда и мялся до последнего. Мы два дня разговаривали уже после согласованного контракта. Я уже по жене работал, рассказывал, что Москва — безопасный город, красивый очень, замечательные люди, медицина на высоте. Мы ещё в отеле таком сидели в Риме – De Russi, он сделан в русском стиле. Говорил ей: «У нас в России, вот прямо как в этом отеле». Если жена не хочет, это страшная вещь. Но в итоге уговорили, приставили к ней потом специального человека, который устраивал быт, возил её по клиникам. Нам очень повезло, что Эдер согласился, потому что он на тот момент был нашим последним вариантом на позицию форварда. Мы же тогда ещё не знали, что Фарфан будет форвардом. Юрий Палыч искал ему позицию на поле, тогда он больше в защите играл, справа.

Ранее Геркус рассказал, что «Лестер» планировал приобрести защитника Соломона Кверквелию.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:27
хотели но хотей не дал, и так то имеете что имеете и не плачьте, играть нужно и все будет ОК...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 10:13
Перлы от Геркуса:
Дзюбу он тоже хотел...
я рванул за Эдером...
Хорошо хоть Эдер не соскользнул...
он мялся до последнего...
Я уже по жене работал...
Если жена не хочет, это страшная вещь...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:11
Вообщем повезло, что такой есть совет.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:01
Бог отвёл
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:40
и не говори)))
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