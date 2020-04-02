Тренер вратарей «Спартака»: «ФНЛ — это микс 3-й и 4-й лиг Германии»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки сравнил уровень футбола в России с Германией.
Если говорить о современном чемпионате России, то с новыми стадионами, построенными к чемпионату мира, все очень круто. В Германии у клубов второй и третьей Бундеслиги тоже отличная инфраструктура. Думаю, это лучшие футбольные вторые и третьи лиги в мире.
Может, Англия может посоперничать. Большие стадионы, множество болельщиков. 20-25 тысяч для второй и третьей лиги — совершенно нормально. В России вторая лига, где играет наш «Спартак-2», — это, возможно, такой микс третьей и четвертой лиг Германии.
Что касается высокой заполняемости арен на играх второй и третьей Бундеслиги, то тут, думаю, есть две главные причины: отличный маркетинг и множество клубов с традициями, выступающих в этих лигах. Даже в четвертой лиге есть команды, собирающие по 10-15 тысяч на свои матчи. Это как в Англии: народ ходит на игры команд из своих городов с друзьями, семьями. Никто не остается дома, чтобы посмотреть игру по ТВ. Ну и вы правы, в Германии люди могут позволить себе заплатить 10, 20, 30 евро за билет на матч. Так что отличный маркетинг, традиции.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по вопросу возобновления текущего розыгрыша РПЛ.