Тренер вратарей «Спартака»: «ФНЛ — это микс 3-й и 4-й лиг Германии»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки сравнил уровень футбола в России с Германией.

Если говорить о современном чемпионате России, то с новыми стадионами, построенными к чемпионату мира, все очень круто. В Германии у клубов второй и третьей Бундеслиги тоже отличная инфраструктура. Думаю, это лучшие футбольные вторые и третьи лиги в мире.

Может, Англия может посоперничать. Большие стадионы, множество болельщиков. 20-25 тысяч для второй и третьей лиги — совершенно нормально. В России вторая лига, где играет наш «Спартак-2», — это, возможно, такой микс третьей и четвертой лиг Германии.

Что касается высокой заполняемости арен на играх второй и третьей Бундеслиги, то тут, думаю, есть две главные причины: отличный маркетинг и множество клубов с традициями, выступающих в этих лигах. Даже в четвертой лиге есть команды, собирающие по 10-15 тысяч на свои матчи. Это как в Англии: народ ходит на игры команд из своих городов с друзьями, семьями. Никто не остается дома, чтобы посмотреть игру по ТВ. Ну и вы правы, в Германии люди могут позволить себе заплатить 10, 20, 30 евро за билет на матч. Так что отличный маркетинг, традиции.