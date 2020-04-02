Полузащитник «Ростова» рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

В «Ростове» топовые футболисты — Попов, Еременко, Шомуродов. Сейчас здесь хорошая команда, показывающая атакующий футбол. Переход в «Ростов»? А чего бояться? Думаю, каждый мечтает играть на более высоком уровне. В Казахстан я всегда успею вернуться, а если бы не перешел, то кусал бы локти потом. Мне хотелось перейти в «Ростов», и я нисколько не пожалел об этом.

Ну да, в «Астане» предлагали в три раза больше, но для меня деньги не главное, прежде всего хочу прогрессировать как футболист.