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Зайнутдинов: «В „Ростове“ топовые футболисты — Попов, Еременко, Шомуродов»

сегодня, 12:06

Полузащитник «Ростова» Бактиор Зайнутдинов рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

В «Ростове» топовые футболисты — Попов, Еременко, Шомуродов. Сейчас здесь хорошая команда, показывающая атакующий футбол. Переход в «Ростов»? А чего бояться? Думаю, каждый мечтает играть на более высоком уровне. В Казахстан я всегда успею вернуться, а если бы не перешел, то кусал бы локти потом. Мне хотелось перейти в «Ростов», и я нисколько не пожалел об этом.

Ну да, в «Астане» предлагали в три раза больше, но для меня деньги не главное, прежде всего хочу прогрессировать как футболист.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:53
Кто бы спорил, а я не буду...:)))
beefs
beefs
сегодня в 12:32
правильно сделал, Ростов может превратиться в трамплин для дальнейшего прогресса...
Юррыч
Юррыч
сегодня в 12:08
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