Зайнутдинов: «В „Ростове“ запрещают сахар, джем, мучное»

Полузащитник «Ростова» рассказал о своей адаптации в российской команде.

Сложно ли было привыкать? Нет, все сразу покатило. Только к футболу было немного сложно привыкать, после казахстанской лиги. Здесь другие скорости, борьба, принятие решений — все быстро очень. Плюс игроки высокого уровня. Изначально мне не хватало сил и быстроты мышления. Но постепенно человек ко всему привыкает.

Еда? В «Ростове» очень строго с этим. Запрещают сахар, джем, мучное. Нас взвешивают каждые пять дней и проверяют жировую прослойку каждый месяц.