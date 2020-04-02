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Зайнутдинов: «В „Ростове“ запрещают сахар, джем, мучное»

сегодня, 12:09

Полузащитник «Ростова» Бактиор Зайнутдинов рассказал о своей адаптации в российской команде. 

Сложно ли было привыкать? Нет, все сразу покатило. Только к футболу было немного сложно привыкать, после казахстанской лиги. Здесь другие скорости, борьба, принятие решений — все быстро очень. Плюс игроки высокого уровня. Изначально мне не хватало сил и быстроты мышления. Но постепенно человек ко всему привыкает. 

Еда? В «Ростове» очень строго с этим. Запрещают сахар, джем, мучное. Нас взвешивают каждые пять дней и проверяют жировую прослойку каждый месяц. 

Ранее Зайнутдинов рассказал, почему решил перейти в «Ростов». 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:12
прям фашисты))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:49
Сала там точно не наберёшь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:48
Только со спиртным там всё нормально.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:28
Ничего - сейчас карантин, дома, на бабушкиных пирожках быстро в форму придёшь
Illuha
Illuha
сегодня в 12:16
Лучше бы там футбол запретили.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:12
Правильно.
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