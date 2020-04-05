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Ребров — о карантине: «Это сложно, но круто»

вчера, 13:23

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о режиме самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас!

Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и еще несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это еще продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь, как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело.

Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно, и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки бывает, что хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:11
ну да, дружные семьи обнаруживают и плюсы в новой реальности
ArgonS
ArgonS
вчера в 13:54
А Реброву какая разница, что карантин, что не карантин.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:41
Надо же, штанголиз сравнил себя с тигром, смешной хрюща.
shlomo
shlomo
вчера в 13:36
Кому как
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:27
конечно сложно
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