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Смольников: «Очень скучаю по футболу! По играм, по тренировкам»

вчера, 12:41

Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о том, чем он занимается на самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

Очень скучаю по футболу! По играм, по тренировкам. Но ничего, подстраиваемся под ситуацию. Работам дома.

Как именно? Мне в этом плане немного повезло, дома есть встроенный зал, беговая дорожка, велотренажер. Занимаюсь на них.

Свободное время? Когда у тебя двое детей, стараешься полностью посвящать его им. Ребят ведь тоже надо занять. Так что в подвижных играх участвуем все вместе. 

Тренировки с детьми? Старший иногда пробует со мной. Но они в принципе спортивные ребята. Тоже стараются держать себя в форме. В общем, делаем это всей семьей. А когда устаем под вечер — на часок можем сесть собирать пазлы.

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
вчера в 13:48
Такова жизнь.
112910415
112910415
вчера в 13:15
может, дриблингу какому-нибудь научишься ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:10
Можно подумать, что на лавке сидеть - намного веселее?!?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:06
Не один Смольников скучает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:03
Нужно поддерживать форму.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:57
Лучше закончи. Футбол - это не твоё!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:45
Ничего страшного)))
ОПС
ОПС
вчера в 12:43, ред.
Выходи во двор играй. Такой же футбол.
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