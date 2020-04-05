Смольников: «Очень скучаю по футболу! По играм, по тренировкам»

Защитник «Зенита» рассказал о том, чем он занимается на самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

Очень скучаю по футболу! По играм, по тренировкам. Но ничего, подстраиваемся под ситуацию. Работам дома.

Как именно? Мне в этом плане немного повезло, дома есть встроенный зал, беговая дорожка, велотренажер. Занимаюсь на них.

Свободное время? Когда у тебя двое детей, стараешься полностью посвящать его им. Ребят ведь тоже надо занять. Так что в подвижных играх участвуем все вместе.

Тренировки с детьми? Старший иногда пробует со мной. Но они в принципе спортивные ребята. Тоже стараются держать себя в форме. В общем, делаем это всей семьей. А когда устаем под вечер — на часок можем сесть собирать пазлы.