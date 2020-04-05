ГлавнаяНовости

Петраков: «В Премьер-Лиге сейчас симпатизирую „Локомотиву“»

вчера, 10:33

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Юрия Сёмина из «Локомотива».

В Премьер-Лиге сейчас симпатизирую «Локомотиву». Потому что сам за него играл и ещё потому, что очень переживаю за Юрия Павловича Сёмина. Не могу понять, почему вокруг команды опять пошли какие-то склоки. Человек хорошо работает, а уже раздаются слова, что, мол, сезон доиграют — и его поменяют. Ну не бред?

Какой ещё тренер нужен для российской команды? Я просто не могу понять. Если кто-то свои закулисные дела решает — это другой вопрос. Но Юрий Палыч столько сделал для «Локомотива»! Сам играл, столько лет тренировал, столько трофеев взял, что, наверное, никакой другой тренер в России не выиграл больше. Может, только Олег Романцев.

Я и сына посылал к нему на практику. Когда Юрка мой закончил тренерские курсы, нужно было проходить стажировку. Я тогда ему сказал: «Какая заграница? Зачем она тебе? Иди учись всему у Палыча!» Позвонил Сёмину и послал сына в Баковку. Там его приняли очень тепло. Две недели он там пробыл.

Все новости
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
Сегодня, 14:25 Комментарии3
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
Сегодня, 09:03 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod ответил Cimonn
вчера в 18:11
Иванов: симпатизирую только цска в Премьер-лиге.
Бред, безбородов признался а иванов об этом ничего не говорил.
Cimonn
Cimonn ответил cska vperiod
вчера в 16:07
Безбородов: в Премьер Лиге симпатизирую спартаку.
Иванов: симпатизирую только цска в Премьер-лиге.
Александр Светличный
Александр Светличный
вчера в 12:09
ПАЛЫЧ ,РУССКИЙ ТРЕНЕР ! В ЭТОМ И ПРИЧИНА , СЕЙЧАС РУССКИМ СЛОЖНО ПРОБИТЬСЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ !
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:51
Прав Петракан, нельзя Палыча "уйти" из Локо. На сегодняшний день равноценной замены Палычу и близко нет. Или мало им Красножанов, Кучуков, Коусеро и т. д.?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:05
Каждому своё.
drug01
drug01
вчера в 11:04
Только ЛОКО !!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:02
Конечно Палыч звёздная величина,
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:51
Безбородов: в Премьер Лиге симпатизирую спартаку.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:38
Ещё один Коуч старой доброй закалки.
ОПС
ОПС
вчера в 10:38, ред.
Может и прав.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100