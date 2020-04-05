Божович: «Хочу доработать в „Крыльях Советов“ до конца контракта»

Главный тренер «Крыльев Советов» в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о своем положении в клубе:

Хотел бы доработать свой контракт с «Крыльями» до конца. Самара очень футбольный город, народ поддерживает команду даже тогда, когда у нас не очень хорошие результаты. Очень хочется вытащить клуб из непростой ситуации и подарить нашим болельщикам праздник. Мне жаль, что у нас нет хороших результатов, ведь у нас все есть, чтобы постоянно выигрывать. Если бы была вероятность моего ухода, если бы в клубе на такое решились, то я бы никому плохого слова не сказал. У нас были не самые хорошие результаты, поэтому руководство имело на это право. У меня был разговор с начальством, где мы решили, что надо постараться исправить положение. У нас такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого и подняться как можно выше в турнирной таблице.