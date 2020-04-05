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Божович: «Хочу доработать в „Крыльях Советов“ до конца контракта»

05 апреля 2020, 18:06

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о своем положении в клубе:

Хотел бы доработать свой контракт с «Крыльями» до конца. Самара очень футбольный город, народ поддерживает команду даже тогда, когда у нас не очень хорошие результаты. Очень хочется вытащить клуб из непростой ситуации и подарить нашим болельщикам праздник. Мне жаль, что у нас нет хороших результатов, ведь у нас все есть, чтобы постоянно выигрывать. Если бы была вероятность моего ухода, если бы в клубе на такое решились, то я бы никому плохого слова не сказал. У нас были не самые хорошие результаты, поэтому руководство имело на это право. У меня был разговор с начальством, где мы решили, что надо постараться исправить положение. У нас такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого и подняться как можно выше в турнирной таблице.

Ранее Божович прокомментировал возможное расформирование «Крыльев Советов». 

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ermak6848
ermak6848
05 апреля в 19:15
дадут и проводят как положено...
Caniggia
Caniggia
05 апреля в 19:03
Божович: Готов отработать свой контракт в Крыльях до выхода их в пердив.
alexgurzan
alexgurzan ответил drug01
05 апреля в 18:47
Обещали поправить!!!!!
Терпение, очки будут начислены вручную.
Брулин
Брулин
05 апреля в 18:43
Взбодрил оставшихся игроков в КС, красавчик. Не можешь выполнить поставленные задачи, на выход!
beefs
beefs
05 апреля в 18:20
свой ресурс выбрал, пора ...
drug01
drug01
05 апреля в 18:16
Обещали поправить!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
05 апреля в 18:12
У Божовича задача привести КС в пердив.
Cimonn
Cimonn
05 апреля в 18:11
Толку от тебя немного.
Q-J-G
Q-J-G
05 апреля в 18:09
Работай, если хочешь
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