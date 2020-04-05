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Ерохин: «Мы должны успеть доиграть сезон, если начнем с 31 мая»

вчера, 17:37

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о приостановке РПЛ до 31 мая:

Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Тем более, учитывая, какое огромное количество зрителей собирает наш стадион на каждом матче, для них поход на футбол должен быть безопасным. Надеюсь, предпринимаемые меры помогут со всем этим справиться.

Вообще, я думаю, оставшиеся туры, если играть через два дня на третий, через три на четвертый, можно уложить в достаточно короткие сроки. Поэтому если возобновим чемпионат с той даты, как предполагается сейчас, должны успеть доиграть этот сезон и начать следующий.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
вчера в 22:29
Как там Дзюба поживает , его не слышно , не заболел он ?
Не каркай!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:39
Легко успеете, можно начать с пустыми трибунами
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:50
Как там Дзюба поживает , его не слышно , не заболел он ?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:42
Всему своё время а сейчас пока карантин.
ildar_3871
ildar_3871 ответил drug01
вчера в 18:25
доиграем!!!!
В Италии доиграли уже )
drug01
drug01
вчера в 18:13
доиграем!!!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:09, ред.
Чемпионат России надо закрывать пока китайцы не придумали прививку от короны , до следующего марта !
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:09
Игроки не наберут игровую кондицию.
Брулин
Брулин
вчера в 18:04
Моль сидящая в Кремле против
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:02
Что то Дзюбу не слышно , ему сократили зарплату на 70 % ?
Lazurny
Lazurny ответил ildar_3871
вчера в 18:00
Какой доиграть , обнулять надо !
Рубин в пердив при любом исходе.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:57
Какой доиграть , обнулять надо !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
Поменьше отдохнете...
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