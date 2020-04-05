Ерохин: «Мы должны успеть доиграть сезон, если начнем с 31 мая»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о приостановке РПЛ до 31 мая:

Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Тем более, учитывая, какое огромное количество зрителей собирает наш стадион на каждом матче, для них поход на футбол должен быть безопасным. Надеюсь, предпринимаемые меры помогут со всем этим справиться.

Вообще, я думаю, оставшиеся туры, если играть через два дня на третий, через три на четвертый, можно уложить в достаточно короткие сроки. Поэтому если возобновим чемпионат с той даты, как предполагается сейчас, должны успеть доиграть этот сезон и начать следующий.