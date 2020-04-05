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6-7 апреля Россия получит рекомендации по снижению зарплат игроков

05 апреля 2020, 15:25

Генеральный директор ОПСФ Александр Зотов заявил, что союз должен получить рекомендации по трудовым договорам игроков от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) 6 или 7 апреля.

Мы ждем рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи. У нас уже есть их некоторые предварительные рекомендации, но они общие и заключаются в том, что клубам нельзя в одностороннем порядке ничего делать, все должно происходить на взаимной договорной основе.

Сомневаюсь, что воспользовавшись ситуацией, кто-то — клубы или агенты — будет стараться подписать и что-то сделать. Если клубы заключают джентльменское соглашение, то любые попытки что-то сделать вне его рамок автоматически поставят под вопрос все эти соглашения. Сомневаюсь, что кто-то будет пытаться воспользоваться тем, что какой-то клуб не платит зарплату или сокращенно платит зарплату, это совсем некрасиво.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 апреля в 16:14
мутновато звучит
ДСА
ДСА
05 апреля в 16:10
МРОТ для всех и точка.
mihaluch
mihaluch
05 апреля в 16:08
Футболист даже такой занюханный как Глушаков может спокойно жить и без зарплаты.
ArgonS
ArgonS
05 апреля в 16:01
Посадить всех на минималку.
Брулин
Брулин
05 апреля в 16:00
«Динамо» договорилось с игроками о снижении зарплат на 20% за март и на 40% за апрель
25процентный клоун
25процентный клоун
05 апреля в 15:46
Да всем плевать на футбол, разве это не понятно.
Союзник противников
Союзник противников
05 апреля в 15:44
Кто о чём,а вшивый о бане...Кто там из приличных футболистов сказал,что практически каждый из профессиональных футболистов высших лиг мира может прожить без жалования полгода-год??? Даже не ликвидируя свои прочие активы.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Zenit_84
05 апреля в 15:38
Рекомендация - не приказ
Рекомендация - это "Я ничего не хочу решать, я хочу сделать вид, что что-то сделано, и переложить это на граждан/региональные власти/власти на местах" от Правительства.

Подавляющее большинство всех решений по поводу кризиса - именно рекомендации))

Что, в общем, вряд ли кого может удивить.
Zenit_84
Zenit_84
05 апреля в 15:34
Рекомендация - не приказ
Comdiv
Comdiv
05 апреля в 15:26
Это хорошо.
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