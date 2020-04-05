6-7 апреля Россия получит рекомендации по снижению зарплат игроков

Генеральный директор ОПСФ Александр Зотов заявил, что союз должен получить рекомендации по трудовым договорам игроков от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) 6 или 7 апреля.

Мы ждем рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи. У нас уже есть их некоторые предварительные рекомендации, но они общие и заключаются в том, что клубам нельзя в одностороннем порядке ничего делать, все должно происходить на взаимной договорной основе.

Сомневаюсь, что воспользовавшись ситуацией, кто-то — клубы или агенты — будет стараться подписать и что-то сделать. Если клубы заключают джентльменское соглашение, то любые попытки что-то сделать вне его рамок автоматически поставят под вопрос все эти соглашения. Сомневаюсь, что кто-то будет пытаться воспользоваться тем, что какой-то клуб не платит зарплату или сокращенно платит зарплату, это совсем некрасиво.