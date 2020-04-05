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Багаев: «В Казахстане мне предлагали смешные деньги»

05 апреля 2020, 16:07

Защитник Михаил Багаев, покинувший зимой московское «Торпедо», рассказал о причинах, почему он не захотел продолжать карьеру в чемпионате Казахстана.

Карьеру я пока не завершал, держу себя в форме, а там будет видно. Сейчас никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом, но в принципе еще хочу поиграть. Тем более что одно другому не мешает — можно играть и учиться на тренера.

Казахстан? У меня был вариант с «Мордовией» — мы уже и контракт обговорили. Но она смогла открыть заявочное окно только после завершения трансферного периода. Контракт с «Торпедо» я расторг 13 января. Мы наводили справки: свободных агентов можно заявлять и вне окна, но это если с того момента, как ты покинул прежний клуб до дедлайна, не прошло 30 дней. Других серьезных вариантов не было, поэтому взял паузу. Казахстан? Там предлагали смешные деньги — у нас и во второй лиге есть клубы с такими условиями. Я даже обсуждать не стал. Плюс они предлагали просмотр. Но мне не 20 лет.

Напомним, «Торпедо» продлило карантин на неопределенный срок.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
05 апреля в 17:23
Рад был бы что еще предлагают.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 апреля в 17:09
За серьезные деньги и играть надо соответственно.
andre_can
andre_can
05 апреля в 16:59
блин, недороналду какои то....
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
05 апреля в 16:13
Сиди без зарплаты.
Из дома не выходить .Не гулять соблюдать распорядка дня. Пардон. Занимается кардио балетом.
VAN ARM
VAN ARM
05 апреля в 16:11
и так вот про76 карьеру!)))
Aguer
Aguer
05 апреля в 16:11
За смешную игру платят смешные деньги.
drug01
drug01
05 апреля в 16:10
Теперь вообще не предложат этого?
КЭТиК
КЭТиК
05 апреля в 16:09
Сиди без зарплаты.
YS007
YS007
05 апреля в 16:08
А ты не согласился.
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