Багаев: «В Казахстане мне предлагали смешные деньги»

Защитник , покинувший зимой московское «Торпедо», рассказал о причинах, почему он не захотел продолжать карьеру в чемпионате Казахстана.

Карьеру я пока не завершал, держу себя в форме, а там будет видно. Сейчас никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом, но в принципе еще хочу поиграть. Тем более что одно другому не мешает — можно играть и учиться на тренера.

Казахстан? У меня был вариант с «Мордовией» — мы уже и контракт обговорили. Но она смогла открыть заявочное окно только после завершения трансферного периода. Контракт с «Торпедо» я расторг 13 января. Мы наводили справки: свободных агентов можно заявлять и вне окна, но это если с того момента, как ты покинул прежний клуб до дедлайна, не прошло 30 дней. Других серьезных вариантов не было, поэтому взял паузу. Казахстан? Там предлагали смешные деньги — у нас и во второй лиге есть клубы с такими условиями. Я даже обсуждать не стал. Плюс они предлагали просмотр. Но мне не 20 лет.