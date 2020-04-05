Врач Безуглов: «Туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса»

Врач сборной России Эдуард Безуглов провел ликбез на тему нового типа коронавируса COVID-19.

Поскольку инфекция абсолютно новая – появилась только в декабре прошлого года – данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие, их сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всё только началось – откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт – это факт. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лёгкого играли – никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулёз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта – не в футболе. Хотя и в футболе, что там далеко за примерами ходить – Тиаго Силва в «Динамо» тяжёлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы.