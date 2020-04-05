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Врач Безуглов: «Туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса»

вчера, 14:58

Врач сборной России Эдуард Безуглов провел ликбез на тему нового типа коронавируса COVID-19.

Поскольку инфекция абсолютно новая – появилась только в декабре прошлого года – данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие, их сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всё только началось – откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт – это факт. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лёгкого играли – никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулёз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта – не в футболе. Хотя и в футболе, что там далеко за примерами ходить – Тиаго Силва в «Динамо» тяжёлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы.

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Karkaz
Karkaz
вчера в 19:55
Смертность в 20% против 3% это подтверждает
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
вчера в 19:11
Безуглов : "Короновирус ерунда...а одет я так потому что прохладно"
Именно так! Заодно этим клоунам даю ссылку:Как выглядит современный бокс для инфекционного тяжелобольного,и если у этих ухарей(не дай бог) массово заболеют близкие,хватит ли им таких спасительных боксов.
https://kgd.ru/news/society/item/88281-v-kaliningradskoj-oblasti-ispolzuetsya-menshe-30-moshhnostej-podgotovlennyh-dlya-lecheniya-koronavirusa
Союзник противников
Союзник противников ответил Еноты за Арсенал
вчера в 19:08
Лол, люди, вы реально не вчитываетесь в текст. Единственное, о чем он размышлял - о том, насколько спортсмен, переболевший короной, будет способен дальше играть... А вы тут о недооценке говорите.
Ты не прочитал внимательно последнее предложение.Именно об этом он и говорит.
Союзник противников
Союзник противников ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:07
Короновирус такой же грипп сезонный и не больше.До сих пор верят.смешно.Людей загнали по домам-быдло 98%
Не всем же быть такими 14ками.
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 18:17
Лол, причём тут туберкулёз, причиной которого являются бактерии, а тут вирус. Или он не знает различий.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:03
Короновирус такой же грипп сезонный и не больше.До сих пор верят.смешно.Людей загнали по домам-быдло 98%
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 17:21
Лол, люди, вы реально не вчитываетесь в текст. Единственное, о чем он размышлял - о том, насколько спортсмен, переболевший короной, будет способен дальше играть... А вы тут о недооценке говорите.
Брулин
Брулин
вчера в 17:09
Специалист должен понимать, что проблема не в опасности самого вируса, а в темпах его распространения. Если не предпринимать мер , он распространится а таких масштабах, что банально не будет хватать мест в мед.заведениях и оборудования для лечения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:55, ред.
Безуглов : "Короновирус ерунда...а одет я так потому что прохладно"

Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:51
Дурак,сравнил отдельно взятое известное заболевание с массовым,при котором может быть максимально -необходимая потребность в аппарате ИВЛ.Или всё выдернуто из контекста.И не умничайте в ответ,ибо у моей супруги диагностирована ХОБЛ с 2007 года(дважды-на скорой реанимации в специализированную больницу отправляли),поэтому она(и я,через неё),понимает всю серьёзность обстановки,когда(не дай бог!) начнётся ураганное распространение этой хвори.Хоть миллиарды трать на закупку ИВЛ-всё равно не справиться.Персонала квалифицированного и палат не хватит.
А пока выкладывай ежемесячно (8-10 месяцев в году) 6-7 тысяч,на блокираторы типа СПИРИВА и СИМБИКОРТ,если жить хочешь.Это минимум.
Блоссия
Блоссия
вчера в 16:46
Ну это информация для выживших. Тем, кто умер уже и умрет еще, его "ликбез" не пригодится. Иногда и врачам (или людям с медицинским дипломам) полезней просто помолчать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:44
Любая болезнь - плохо. Не может быть болезнь хуже или лучше.
Всем здоровья.
112910415
112910415
вчера в 16:18
информация полезна
матос
матос
вчера в 15:59
всё по делу сказал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:35
Респект, а то нытье рабов надоело
drug01
drug01
вчера в 15:09
Лучше без этих болезней!!!!Будем здоровы!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил VAN ARM
вчера в 15:08
развелось умников)))
Он по делу говорит, имеет в виду, что после того, как перенес пневмонию, футболист может восстановиться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:08
ВВП это скажите.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:05
развелось умников)))
Cimonn
Cimonn
вчера в 14:59
Всё плохо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:59, ред.
здоровья Силвы
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