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Якини: «Это самый тяжелый период со времен последней войны»

вчера, 13:22

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини в интервью La Gazzetta dello Sport поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции. 

Это самый тяжелый период со времен последней войны. Никогда не забуду военные грузовики, которые увозили гробы из Бергамо и других городов Ломбардии. 

Семьи страдают от боли, даже не имея возможности попрощаться со своими близкими.

Здоровье является приоритетом. Многие люди до сих пор умирают, сложно думать о футболе. Решение за компетентными фигурами, а мы будем адаптироваться. 

Ранее ходили разговоры, что Серия А может возобновиться 20 мая.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:33
очень не простой момент ! но мы выстоим
drug01
drug01
вчера в 13:24
это верно
Comdiv
Comdiv
вчера в 13:24
Всем трудно.
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