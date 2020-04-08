Якини: «Это самый тяжелый период со времен последней войны»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини в интервью La Gazzetta dello Sport поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.
Это самый тяжелый период со времен последней войны. Никогда не забуду военные грузовики, которые увозили гробы из Бергамо и других городов Ломбардии.
Семьи страдают от боли, даже не имея возможности попрощаться со своими близкими.
Здоровье является приоритетом. Многие люди до сих пор умирают, сложно думать о футболе. Решение за компетентными фигурами, а мы будем адаптироваться.
Ранее ходили разговоры, что Серия А может возобновиться 20 мая.