Якини: «Это самый тяжелый период со времен последней войны»

Главный тренер «Фиорентины» в интервью La Gazzetta dello Sport поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.

Это самый тяжелый период со времен последней войны. Никогда не забуду военные грузовики, которые увозили гробы из Бергамо и других городов Ломбардии.

Семьи страдают от боли, даже не имея возможности попрощаться со своими близкими.

Здоровье является приоритетом. Многие люди до сих пор умирают, сложно думать о футболе. Решение за компетентными фигурами, а мы будем адаптироваться.