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Суарес: «Игроки „Барселоны“ всегда пытались помочь клубу»

вчера, 12:13

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о решении игроков пойти на сокращение зарплаты в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. 

Все товарищи по команде чувствовали дискомфорт, потому что было сказано, что футболисты не готовы пойти на снижение заработной платы, что некоторые игроки не согласны с этим. Это беспокоило всех. 

Абсолютно вся команда всегда пыталась помочь клубу, особенно учитывая ту ситуацию, с которой столкнулись все мы в последнее время. Давления мы не ощущали, наоборот, мы верили, что все будет хорошо. 

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:59
Не то что всякие Кроосы..
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 12:29
Хм...помощники....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:17
корову не режут обычно)))
blitz
blitz
вчера в 12:16
Все сейчас понижают зарплаты.....
Youngberg
Youngberg
вчера в 12:13, ред.
достойно!
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