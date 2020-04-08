Суарес: «Игроки „Барселоны“ всегда пытались помочь клубу»

Нападающий «Барселоны» рассказал о решении игроков пойти на сокращение зарплаты в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Все товарищи по команде чувствовали дискомфорт, потому что было сказано, что футболисты не готовы пойти на снижение заработной платы, что некоторые игроки не согласны с этим. Это беспокоило всех.

Абсолютно вся команда всегда пыталась помочь клубу, особенно учитывая ту ситуацию, с которой столкнулись все мы в последнее время. Давления мы не ощущали, наоборот, мы верили, что все будет хорошо.