Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о трансферной политике клуба после возможного возобновления сезона.

Мы хотим быть лучшими во всем, и, конечно, теперь у нас есть больше времени, чтобы обсуждать потенциальные трансферы.

Кто знает, как будет работать рынок после возобновления? Кто знает, какие клубы будут вынуждены продавать игроков?

Но я уверен, что когда мы вернемся к нормальной жизни, мы будем способны подписать тех игроков, которых захотим.