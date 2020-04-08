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Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»

вчера, 09:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба после возможного возобновления сезона.

Мы хотим быть лучшими во всем, и, конечно, теперь у нас есть больше времени, чтобы обсуждать потенциальные трансферы. 

Кто знает, как будет работать рынок после возобновления? Кто знает, какие клубы будут вынуждены продавать игроков? 

Но я уверен, что когда мы вернемся к нормальной жизни, мы будем способны подписать тех игроков, которых захотим.

Ранее стало известно, что МЮ сделал запрос в «Барселону» по поводу доступности Коутиньо.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:40
Надеюсь получится подписать Санчо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:27
А захотят ли те, кого захотели вы, вот в чём вопрос?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:00
Значит бабки появились.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:43
Эти не бедствуют.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:42
Захотят ли игроки)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:42, ред.
лукавишь сакс ))
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