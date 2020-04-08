Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»

Форвард «Севильи» Нолито рассказал, чем занимается во время эпидемии коронавируса.

Мне довольно тяжело дается это время. Нам нельзя покидать свои дома, максимум, что я могу сделать, — выйти во двор и немного размяться. Еще стараюсь заниматься силовыми упражнениями в домашних условиях, но поддерживать хорошую форму очень сложно. Возможно, молодые игроки так сильно не переживают по этому поводу, но мне уже 33 года и каждый пропущенный день полноценных тренировок дает о себе знать.

Реально ли возобновление сезона? Всё зависит от того, как страна справится с распространением угрозы коронавируса. Здоровье людей всегда должно быть на первом месте, и пока новости не самые лучшие, число заболевших растет. Конечно, всем бы хотелось доиграть сезон и по возможности сделать это при зрителях. Футбол без болельщиков — это совершенно другое. Но честно, я не знаю, возможно ли это. Не исключено, что скоро весь футбольный мир начнет готовиться уже к новому сезону.