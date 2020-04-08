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Филипе Луис: «„Золотой мяч“ должны вручать только Месси»

вчера, 10:57

Защитник «Фламенго» Филипе Луис похвалил форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Я восхищаюсь игрой Месси. Он никогда не упрекал меня за то, что я иногда жестко играл против него. Лео можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. «Золотой мяч» должны вручать только ему.

Напомним, что в прошлом бразилец выступал за «Атлетико». 

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил NOVA
вчера в 20:59
ну если только денег хватит платит за ЗМ, так как минимум три были куплены, особенно последний!!
У Лео не хватит денег как у роналды, чтобы купить себе 5 мячей.
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
вчера в 15:36, ред.
Королева гей столица не заслужила в прошлом году ⚽
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:31
Сделать единственный бриллиантовый мяч и вручить Месси,как лучшему игроку всех времен,так как любой знает,хоть вручали и Роналду ЗМ,что Месси лучше был и во время вручения мячей богатому гомосексуалисту со слов самого Роналду.
Богатый гей опережает Месси по нырянию.Богатый гомосексуалист чемпион мира по нарциссизму,по выращиванию детей в пробирках а нрав у него в обучном состоянии лучше,чем у Месси на много.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 13:17
Так и должно быть. ...это гений, этим все согласны,все тренеры мира...кроме петухообразных...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:47
Тема Месси уже раздражает.
Он плохо играет в сборной, сейчас и в клубе не получается.
Интересно, за что ему выдавать Золотые Мячи в каждом году?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ОПС
вчера в 12:37
Кого выберут, тот и будет. На этот счет у каждого человека свое мнение.
Плохо что нет опции --Никому.Прошлый год такой и был.Золотой мяч это эталон.А превратили в памятник гормонозависимому больному.
blitz
blitz
вчера в 12:22
Кто заслужит тому и вручать....
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 12:20
Ничего сложного.Выбрать десяток технарей и кормить гормонами и стероидами.Бегать будут и играть без устали как атомный пароход.С гормона лежачий поднимается и шустрить начинает с утра до вечера.Не даром дисквалификации пожизненно дают.Средний спортсмен может взять золото чемпионата мира.А лопухи все в ладоши хлопают, много болванов, много.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:03
Так нужно переименовать футбол/игра коллективная/в игру Месси!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:55
Филипе Луис: «„Золотой мяч“ должны вручать только Месси»...

... Так они ж так и делают, ты чего Фелипе))) Заслужил он, не заслужил, вручают только ему. Он два точно отобрал у Снейдера и Ван Дейка.
Footbolista
Footbolista
вчера в 11:51
У Месси есть уже 6 штук...может каждый день вручать себе по одному...воскресенье выходной...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:40
Пожизненно!
NOVA
NOVA
вчера в 11:39
ну если только денег хватит платит за ЗМ, так как минимум три были куплены, особенно последний!!
BenderBender
BenderBender
вчера в 11:23
В провинциальный театр балета напрашивается ополиз
Comdiv
Comdiv
вчера в 11:21
Дурдом какой-то.
Шатаут
Шатаут
вчера в 11:15
Да, не все бразильцы ненавидят аргентинцев... Значит жизнь продолжается.. Респект..
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:13
Снова хотят организовать фальшивку.
112910415
112910415
вчера в 11:07
разумеется
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:02
он и заслужил то не все что получил !!
cska minus
cska minus
вчера в 11:00
Сейчас появились и другие большие таланты. Они тоже достойно играют.
Но точно не припудренной португальской манекенщице.
ОПС
ОПС
вчера в 10:58, ред.
Кого выберут, тот и будет. На этот счет у каждого человека свое мнение.
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