Филипе Луис: «„Золотой мяч“ должны вручать только Месси»...

Защитник «Фламенго» похвалил форварда «Барселоны» .

Я восхищаюсь игрой Месси. Он никогда не упрекал меня за то, что я иногда жестко играл против него. Лео можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. «Золотой мяч» должны вручать только ему.