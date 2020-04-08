Филипе Луис: «„Золотой мяч“ должны вручать только Месси»...

Защитник «Фламенго» Филипе Луис похвалил форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Я восхищаюсь игрой Месси. Он никогда не упрекал меня за то, что я иногда жестко играл против него. Лео можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. «Золотой мяч» должны вручать только ему.
Напомним, что в прошлом бразилец выступал за «Атлетико».
Богатый гей опережает Месси по нырянию.Богатый гомосексуалист чемпион мира по нарциссизму,по выращиванию детей в пробирках а нрав у него в обучном состоянии лучше,чем у Месси на много.
Богатый гей опережает Месси по нырянию.Богатый гомосексуалист чемпион мира по нарциссизму,по выращиванию детей в пробирках а нрав у него в обучном состоянии лучше,чем у Месси на много.
Он плохо играет в сборной, сейчас и в клубе не получается.
Интересно, за что ему выдавать Золотые Мячи в каждом году?
Он плохо играет в сборной, сейчас и в клубе не получается.
Интересно, за что ему выдавать Золотые Мячи в каждом году?
... Так они ж так и делают, ты чего Фелипе))) Заслужил он, не заслужил, вручают только ему. Он два точно отобрал у Снейдера и Ван Дейка.
... Так они ж так и делают, ты чего Фелипе))) Заслужил он, не заслужил, вручают только ему. Он два точно отобрал у Снейдера и Ван Дейка.
Но точно не припудренной португальской манекенщице.
Но точно не припудренной португальской манекенщице.