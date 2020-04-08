Моуриньо: «Я совершил ошибку, проведя тренировку во время пандемии»

Рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не стал отрицать, что зря провел тренировку с полузащитником Тангаем Н’Домбеле в одном из столичных парков.
Я согласен, что мои действия не соответствовали государственному протоколу. Сейчас нужно контактировать только с теми, с кем живём. Важно следовать этим правилам.
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.
Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.
Надеемся, привнесет дополнительный интерес.
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.
Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.
Надеемся, привнесет дополнительный интерес.