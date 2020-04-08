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Моуриньо: «Я совершил ошибку, проведя тренировку во время пандемии»

вчера, 16:48

Рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не стал отрицать, что зря провел тренировку с полузащитником Тангаем Н’Домбеле в одном из столичных парков.

Я согласен, что мои действия не соответствовали государственному протоколу. Сейчас нужно контактировать только с теми, с кем живём. Важно следовать этим правилам.

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Палыч82
Палыч82
вчера в 20:35
Срамота, прям в парке, голубки...)
ДСА
ДСА
вчера в 17:45
Нужно наказать его фунтом.
SSPZ
SSPZ
вчера в 17:10
Моуриньо так любит пиар, что готов грешить, зная, что грешит, и раскаиваться, хотя не любит признавать ошибки. Пиар для Моуриньо-это жизнь.
Mikki
Mikki
вчера в 17:02
Как обещали, появилась линия на события, пока два для теста https://www.soccer.ru/game/betline?tournament=event
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.

Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.

Надеемся, привнесет дополнительный интерес.
Mangur
Mangur
вчера в 17:00
Без комментариев
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:54
да ну ладно)) ты ни чего не делаешь бесплатно или просто так)))) факт!!))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:48, ред.
Впервые признал ошибку.
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