Ачерби: «Мы не должны спешить с возобновлением сезона»

Защитник «Лацио» в интервью La Repubblica рассказал о своем отношении к коронавирусу.

Мы не должны спешить с возобновлением сезона, мы должны уважать правила, введенные правительством.

Лучше остаться дома еще на неделю, чем спешить, иначе потом все начнется заново.

Я уже не могу дождаться, чтобы вернуться на поле, как и все мои товарищи по команде. Худшее для меня — это гибридная ситуация, когда только одна неопределенность. Мы не знаем, когда все это закончится, когда мы вернемся на поле.