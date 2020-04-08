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Ачерби: «Мы не должны спешить с возобновлением сезона»

вчера, 14:30

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби в интервью La Repubblica рассказал о своем отношении к коронавирусу. 

Мы не должны спешить с возобновлением сезона, мы должны уважать правила, введенные правительством. 

Лучше остаться дома еще на неделю, чем спешить, иначе потом все начнется заново. 

Я уже не могу дождаться, чтобы вернуться на поле, как и все мои товарищи по команде. Худшее для меня — это гибридная ситуация, когда только одна неопределенность. Мы не знаем, когда все это закончится, когда мы вернемся на поле. 

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 16:03
деваться то некуда
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:30
Ну конечно лучше задержаться недельку чем будет рецидив.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:40
но и затягивать не стоит!)
blitz
blitz
вчера в 14:32
Торопиться не надо. Здоровье важнее.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:30, ред.
здраво мыслит
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