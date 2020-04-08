Варга: «Ни один российский игрок не перерос уровень РПЛ»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением об уровне российских футболистов в РПЛ , о полузащитнике «Монако» , а также высказал свое отношение к высоким трансферным ценам в футболе:

Мне кажется, что ни один игрок не перерос чемпионат России. Те же Миранчуки — хорошие футболисты. Но в «Барселону», «Реал», «Ювентус» и другие равные уровню команды их не позовут — они просто не потянут. А в средние команды переходить не вижу смысла. Зачем это нужно, если «Локомотив» выступает в Лиге чемпионов и борется за чемпионство? Уровень РПЛ сейчас довольно высокий. Но все равно не вижу ни одного футболиста, которому срочно необходимо уезжать.

Мне кажется, тот ЦСКА , из которого он уходил, а также сборная России сильнее того «Монако», в который он перешел. Пока ЦСКА — лучший клуб в его жизни.

Его уровень высок. В свое время мы вместе общались с Арсеном Венгером, и он на полном серьезе был заинтересован в Александре. За ним наблюдали в течение года. Головин мог оказаться и в «Челси», и в «Арсенале». Но это был его выбор.

Если честно, с этими ценами в мировом футболе творится настоящий дурдом. В этом случае я даже рад коронавирусу. Месси пять лет назад стоил 50 миллионов, а сейчас в его контракте прописана сумма в 700 миллионов! Он же постарел, как он может стоить настолько больше?

Цифры абсолютно нереальны, не соответствуют качеству. Кто бы мог подумать, что за Чалова дадут 25 миллионов? А вот дали, но он не ушел. Поэтому сложно сказать, у кого какая цена. Большие деньги не помогают, а ухудшают развитие футбола в мире. Лучше бы больше средств выделяли на детских тренеров и академии, где растут будущие звезды.

Надеюсь, пандемия заставит людей пересмотреть многое. Хочется, чтобы стоимость на игроков все же снизилась. И клубы лишний раз задумались: купить дорогого футболиста или вырастить своего, заплатив тренерам, которые работают с детьми.