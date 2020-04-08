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Варга: «Чалов ещё не перерос уровень РПЛ»

вчера, 18:49

Агент Шандор Варга, чьим клиентом является форвард ЦСКА Фёдор Чалов, поделился мнением о 21-летнем россиянине, а также рассказал о кризисе «армейцев»:

Федя — еще молодой футболист. Лужного, например, я в 31 год устроил в «Арсенал», а у Федора вся карьера впереди. Это странно слышать от агента, но я не сторонник частых и неоправданных переходов. Можно быть агентом игрока, и футболист вообще никуда не перейдет. Но если игрок перерастает свой чемпионат, то тогда нужно переходить. Переход ради перехода никому не нужен. Решение должно быть взвешенное и выгодное для всех. Молодой футболист должен попасть в те руки, в которых сможет дальше прогрессировать.

Что касается Чалова, то он еще не перерос уровень чемпионата России. У него был хороший период, а сейчас он не на пике. Но он в хороших руках Ганчаренко. Виктор Михалыч — отличный тренер, команда тоже прекрасная. Думаю, Федя пока продолжит расти в ЦСКА.

Все же династию, которая выбыла из состава — Игнашевич, Березуцкие и другие, — не так просто заменить. И это до сих пор сказывается на команде. ЦСКА стал одной из самых молодых команд мира. Но мне лично очень нравится игра армейцев, как работает тренер.

В России наконец-то появилась конкуренция. Первые пять-шесть команд выступают примерно на одинаковом уровне. И сам уровень чемпионата однозначно растет. Поэтому ЦСКА приходится не так просто.

Футбол — командная игра, тут все зависят друг от друга. Да, Федя забивает не так много голов, зато приносит много другой пользы. И клуб, и тренер это видят.

Ранее Варга заявил, что Чалов преодолеет игровой кризис. 

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:16
Меньше бы трепался, а пристроил Федю куда-нибудь за хорошие деньги.
viv
viv
вчера в 19:25
Чалову 21 всего....ещё все впереди....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:24
Странно, а почему исказил инфу про Сулейманова?
А что здесь странного ? Перепутал команды, с кем не бывает. Поправили меня, молодец, но не надо так категорично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Отношусь нейтрально ко всем командам, в том числе и к армейцам.
Странно, а почему исказил инфу про Сулейманова?
blitz
blitz
вчера в 19:17
Варга знает что говорит.....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
Начнем с того, что Магомед-Шапи Сулейманов с Краснодара. Далее. Он пока даже не основной в Краснодаре. Перспективный ? Да. Но Игнатьев у них был такой же перспективный, и где он сейчас? Могу напомнить про юного спартаковского Месси (Давыдова). Где он сейчас? Так что в твоих рассуждениях чувствуется явный фанатский антиЦСКовский дух.
Отношусь нейтрально ко всем командам, в том числе и к армейцам.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:13
он просто ещё не решил чего хочет)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 19:08
Лично мне почему-то кажется, что Чалов в дальнейшем не сможет прогрессировать, а останется на том же уровне. Кроме его молодого возраста, более никаких достоинств у Феди не вижу. Весьма ординарный игрок в отличие от того же Шапи из "Краснодара". Иногда, правда, блеснет, забьет красивый мяч, но бывает это только по праздникам. Ни обводки, ни приличной техники, ни скорости, плохо ориентируется в обстановке на поле. В чем может прибавить - ума не приложу.
Начнем с того, что Магомед-Шапи Сулейманов с Краснодара. Далее. Он пока даже не основной в Краснодаре. Перспективный ? Да. Но Игнатьев у них был такой же перспективный, и где он сейчас? Могу напомнить про юного спартаковского Месси (Давыдова). Где он сейчас? Так что в твоих рассуждениях чувствуется явный фанатский антиЦСКовский дух.
Comdiv
Comdiv
вчера в 19:06
ANATOLY KANDAUROV [Best way]
Сегодня 19:04
ответ пользователю Лиговский (раскрыть)
Встречный вопрос. А Смольников (б. игрок сб России) уровень ПФЛ перерос? Вроде как в Европу собрался, где за ним очередь выстроилась. Просто у Чалова все впереди, а у Смольникова я думаю давно позади. Я ошибаюсь*

Чалов игрок ниже среднего уровня, ничего у него впереди нет и не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Лиговский
вчера в 19:04
Чалов и уровень ФНЛ не перерос.
Встречный вопрос. А Смольников (б. игрок сб России) уровень ПФЛ перерос? Вроде как в Европу собрался, где за ним очередь выстроилась. Просто у Чалова все впереди, а у Смольникова я думаю давно позади. Я ошибаюсь*
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:03, ред.
Лично мне почему-то кажется, что Чалов в дальнейшем не сможет прогрессировать, а останется на том же уровне. Кроме его молодого возраста, более никаких достоинств у Феди не вижу. Весьма ординарный игрок в отличие от того же Шапи из "Краснодара". Иногда, правда, блеснет, забьет красивый мяч, но бывает это только по праздникам. Ни обводки, ни приличной техники, ни скорости, плохо ориентируется в обстановке на поле. В чем может прибавить - ума не приложу.
Лиговский
Лиговский
вчера в 19:00
Чалов и уровень ФНЛ не перерос.
beefs
beefs
вчера в 18:51
нужно подождать
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