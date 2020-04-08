Варга: «Чалов ещё не перерос уровень РПЛ»

Агент Шандор Варга, чьим клиентом является форвард ЦСКА , поделился мнением о 21-летнем россиянине, а также рассказал о кризисе «армейцев»:

Федя — еще молодой футболист. Лужного, например, я в 31 год устроил в «Арсенал», а у Федора вся карьера впереди. Это странно слышать от агента, но я не сторонник частых и неоправданных переходов. Можно быть агентом игрока, и футболист вообще никуда не перейдет. Но если игрок перерастает свой чемпионат, то тогда нужно переходить. Переход ради перехода никому не нужен. Решение должно быть взвешенное и выгодное для всех. Молодой футболист должен попасть в те руки, в которых сможет дальше прогрессировать.

Что касается Чалова, то он еще не перерос уровень чемпионата России. У него был хороший период, а сейчас он не на пике. Но он в хороших руках Ганчаренко. Виктор Михалыч — отличный тренер, команда тоже прекрасная. Думаю, Федя пока продолжит расти в ЦСКА .

Все же династию, которая выбыла из состава — Игнашевич, Березуцкие и другие, — не так просто заменить. И это до сих пор сказывается на команде. ЦСКА стал одной из самых молодых команд мира. Но мне лично очень нравится игра армейцев, как работает тренер.

В России наконец-то появилась конкуренция. Первые пять-шесть команд выступают примерно на одинаковом уровне. И сам уровень чемпионата однозначно растет. Поэтому ЦСКА приходится не так просто.

Футбол — командная игра, тут все зависят друг от друга. Да, Федя забивает не так много голов, зато приносит много другой пользы. И клуб, и тренер это видят.