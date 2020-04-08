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Дзаньоло: «Надеюсь остаться в „Роме“ на многие годы»

вчера, 18:28

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в разговоре с Il Messaggero заявил, что надеется остаться в клубе надолго.

«Рома» значит для меня всё, клуб дал мне неописуемые эмоции, начиная с моего дебюта на «Сантьяго Бернабеу». Благодаря «Роме» я могу радоваться, играть на «Олимпико» и чувствовать любовь болельщиков. Так что я не вижу, почему ситуация должна измениться. Я надеюсь остаться в клубе на многие годы. 

Отметим, что ранее Дзаньоло рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 19:04
оставайся
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:42
тяжёлое решение для клуба
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:30
С такими травмами на долгие может не получиться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:29
Оставайся.
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