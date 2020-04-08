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Суарес о подписании Лаутаро: «Всегда должна быть здоровая конкуренция»

вчера, 17:24

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что Лаутаро Мартинес — отличный игрок, который пригодится каталонскому клубу. Уругвайский нападающий не боится конкуренции и будет рад видеть форварда миланского «Интера» в составе «сине-гранатовых».

Подписание Мартинеса? Лаутаро — игрок, который сильно вырос в Италии. Он № 9 с впечатляющим движением. Дело не в том, чтобы чувствовать себя совместимым с игроками, а в том, что клуб хочет подписать игроков, которые могут помочь нам в достижении цели, которую мы все ставим — победить.

Здоровая конкуренция всегда должна быть в команде, и мы всегда будем двигаться в одном направлении. Игрокам, которые приходят бороться за свое место и помогать команде, всегда будут рады.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:45
пока что это попытка создать конкуренцию по позиции чем закончится увидим
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 18:33
А Бретуэйту он рад интересно?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:26, ред.
Это не конкурент, это замена.
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