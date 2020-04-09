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Джикия стал донором крови для детского центра гематологии

вчера, 14:21

Капитан «Спартака» Георгий Джикия принял участие в акции фонда «Спартак — детям», став донором крови.

Футболист сегодня сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Напомним, недавно Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион, деньги с которой пойдут на благотворительность. 

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Все комментарии
averoniy
averoniy
вчера в 17:24
Что-то свиньи стали своими футболками торговать, совсем свой клуб не любят.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:19
    spartak kursk
    spartak kursk
    вчера в 16:15
    Оказывается и в период самоизоляции можно приносить пользу.....
    Главное только чтобы это не было показухой...

    Респект за положительный поступок!!!!
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 14:56
    С кровью благородно, а футболка его только на половую тряпку и пригодна.
    Jin-Ho
    Jin-Ho
    вчера в 14:37
    все бы так у кого есть возможность и зоровья
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:35
    достойно
    makkie
    makkie
    вчера в 14:29
    Респект Жоре!
    beefs
    beefs
    вчера в 14:22
    молодец
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:22, ред.
    Благородно...
    Youngberg
    Youngberg
    вчера в 14:22
    молодец парень
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