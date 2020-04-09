Джикия стал донором крови для детского центра гематологии

Капитан «Спартака» Георгий Джикия принял участие в акции фонда «Спартак — детям», став донором крови.
Футболист сегодня сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Напомним, недавно Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион, деньги с которой пойдут на благотворительность.
Главное только чтобы это не было показухой...
Респект за положительный поступок!!!!
Главное только чтобы это не было показухой...
Респект за положительный поступок!!!!