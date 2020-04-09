Джикия стал донором крови для детского центра гематологии

Георгий Джикия поддержал акцию Фонда «СПАРТАК-ДЕТЯМ» и стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева



🙌 Помочь детям может каждый! O том, как присоединиться к акции в условиях карантина, читайте на странице Фонда @spartakforkids#достоинствовнашейкрови pic.twitter.com/ha9wKrYkqH